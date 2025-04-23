Главный дизайнер уйдет, если концепт Genesis X Gran Coupe не пойдет в производство

Невероятно, что великолепные концепт-кары Genesis X Gran Coupe и Convertible до сих пор не получили зеленый свет для производства после их представления ранее в этом месяце. Однако главный дизайнер роскошного автомобильного бренда, похоже, согласен с этим, потому что он сказал Auto Express: "Я готов пожертвовать своей работой, чтобы запустить их в производство."

Мужчина вопроса, главный креативный директор Genesis Люк Донкервольке, также подчеркнул, что эти автомобили "пока" не были подтверждены для производства - дополнительно намекая на то, что эти два, которые выглядят как готовые к дороге автомобили, не просто мечта, как некоторые из предыдущих выставочных автомобилей бренда.

Это особенно так, потому что эти автомобили не были разработаны с нуля, как Genesis X Gran Equator 4x4, представленный более недавно. Вместо этого они по сути являются производными от роскошного седана G90 бренда, который продается на большинстве зарубежных рынков и является конкурентом Mercedes S-Class и других представительских лимузинов.

Они также используют реализуемые в производстве дверные ручки, освещение и зеркала, и даже имеют выдвижную заднюю камеру заднего вида. Тем не менее, ни один из них не является плодом на скорую руку. На самом деле дизайнеры полностью переработали G90 от A-стойки назад, чтобы создать их, снизив крышу, сделав лобовое стекло более аэродинамичным и полностью переосмыслив заднюю часть.