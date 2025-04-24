Шоурум будущего: новый робот-продавец вводит Omoda и Jaecoo в эру инноваций

Компания Chery International представила гуманоидного робота, который вскоре может начать презентовать автомобили в автосалонах поблизости от вас.

Робот AiMOGA описывается как "первый олицетворенный интеллектуальный гуманоид в умном экосистеме бренда Chery" своими создателями. Они намерены использовать его в качестве интеллектуального консультанта по продажам, способного выполнять все, начиная от подачи напитков до проведения экскурсий по дилерским центрам или предоставления информации о последних моделях автомобилей брендов Omoda или Jaecoo.

Может показаться фантастическим, но быстрое развитие искусственного интеллекта и робототехники означает, что вы можете взаимодействовать с продажным роботом раньше, чем думаете. Mornine уже имеет опыт работы в качестве консультанта по продажам в дилерском центре Omoda и Jaecoo в Куала-Лумпуре, Малайзия. Он работает с помощью целого ряда датчиков, которые объединяют в себе данные из речи и зрения, позволяя ему "точно интерпретировать команды пользователя, физические жесты и окружающую обстановку в автосалоне", как сообщается.

Компания не дала никаких намеков на то, когда и появится ли Mornine в одном из 73 автосалонов Omoda/Jaecoo в Великобритании, говоря только о том, что робот демонстрирует "искусство возможного". Однако, учитывая, что он многоязычный разговорчик, проблем с языковым барьером не будет.

В настоящее время робот работает на выставке Shanghai International Auto Exhibition, где пропагандирует преимущества модельного ряда компании, в частности, технологию "Супер гибрид".

По словам Chery, робот AiMOGA обладает рядом способностей, включая восприятие, познание, принятие решений и исполнение, что делает его "идеальным для административной работы и обслуживания на уровне дилера", хотя мы определенно можем представить, что некоторые клиенты могут быть испуганы таким футуристическим подходом к продаже автомобилей.

С другой стороны, учитывая количество жалоб, которые традиционно поступали от клиентов автодилеров о качестве обслуживания, возможно, новое поколение роботов-продавцов сможет обеспечить уровень знаний и эффективности, который клиенты оценят.