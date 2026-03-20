Хьюз: Ньюи необходим человек, который не станет мешать его работе

Обсуждение возможного перехода Джонатана Уитли в команду Aston Martin продолжает набирать обороты в гоночной среде. Несмотря на отсутствие официальной информации, интерес к этой теме остаётся высоким, а специализированные издания активно делятся своими мнениями.

В частности, к обсуждению ситуации присоединилось издание The Race, в материалах которого приняли участие эксперты Марк Хьюз и Гэри Андерсон, имеющий опыт работы в качестве конструктора гоночных машин.

Марк Хьюз отмечает, что Эдриан Ньюи по сути оказался на руководящей позиции в команде после ухода Энди Кауэлла, который решил покинуть коллектив, не согласившись с действиями Ньюи. По словам Хьюза, для Ньюи новая роль стала вынужденной мерой, поскольку на него легло множество новых обязанностей, отвлекающих от основной работы. С самого начала было ясно, что он предпочтет отойти от руководства, как только появится подходящий кандидат.

Эксперт также рассуждает о возможных кандидатах на должность руководителя команды. По его мнению, на эту роль мог бы подойти Майк Крак, который ранее уже занимал этот пост, однако сейчас продолжает работу в команде как гоночный директор и, вероятно, не заинтересован в смене позиции. Хьюз подчеркивает, что Ньюи нужен руководитель, который не станет вмешиваться в его деятельность, но при этом будет компетентным специалистом, формально возглавляющим команду. Такая схема позволила бы Ньюи сконцентрироваться на тех областях, которые ему наиболее интересны. По мнению Хьюза, Кауэлл не был готов к подобному формату работы, а Джонатан Уитли мог бы справиться с этой задачей, как и ряд других специалистов. В целом, эксперт считает, что ситуация вокруг назначения преемника не столь драматична, как иногда подается, и является логичным последствием ухода Кауэлла.

Гэри Андерсон подчеркивает, что с самого начала скептически относился к назначению Ньюи руководителем команды, поскольку совмещать эту должность с другими обязанностями крайне сложно. Он считает, что трудности Aston Martin и Honda в начале сезона лишь усугубили положение, а критические высказывания Ньюи в адрес японских моторостроителей вызвали негативную реакцию – по словам Андерсона, японские специалисты плохо воспринимают публичную критику.

Обсуждая возможную кандидатуру на пост руководителя, Андерсон отмечает, что у Ньюи сложились продуктивные рабочие отношения с Джонатаном Уитли. Однако эксперт обращает внимание на то, что Уитли начал сотрудничество с Audi только год назад, и если действительно рассматривается его переход, это может говорить о возникших трудностях в отношениях с руководством Audi или с Маттиа Бинотто.

Андерсон считает, что даже если решение о приглашении Уитли принято, потребуется время для оформления перехода. Поэтому, по мнению эксперта, Aston Martin необходимо найти человека, который сможет немедленно приступить к исполнению обязанностей руководителя команды, даже если это будет временное решение. В нынешней ситуации важно оперативно закрыть вакансию, пусть даже речь идет не о лучшем возможном кандидате для долгосрочного сотрудничества.

Андерсон также акцентирует внимание на том, что работать под руководством Лоуренса Стролла непросто, поэтому на должность руководителя команды требуется кандидат с безупречной репутацией и сильным характером. Если Aston Martin действительно решила пригласить Джонатана Уитли, то, по мнению эксперта, Лоуренсу Строллу снова придется вложить значительные средства в развитие команды.