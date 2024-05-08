Hyundai начнёт предлагать некоторые функции в автомобиле за дополнительную плату

Дополнительная оплата за доступ к оборудованию, уже установленному в транспортном средстве, выглядит нелепо. Несмотря на негатив, Hyundai объявляет о запуске Features-on-Demand (FODs), что является маркетинговым жаргоном для функций с оплатой по использованию.
Этот шаг входит в планы недавно созданного подразделения Hyundai Connected Mobility. Уже в прошлом месяце оно было запущено в Европе и объединило программы подписки на автомобили Mocean и подключенные сервисы Bluelink. Южнокорейский бренд не раскрывает, какие функции могут быть заблокированы, но говорит, что FODs будут способствовать улучшению более старых автомобилей.
Маркус Вельц, исполнительный директор Hyundai Connected Mobility, рассказал Autocar, что улучшение более старых автомобилей с новыми функциями станет возможным: "Часто в отрасли можно наблюдать старый сценарий использования, например, обогрев сидений. Это было предложено клиенту с использованием новой технологии, такой как программные обновления. Однако, по моему мнению, преимущество функции по запросу именно в том, чтобы добавлять новые функции в старые автомобили."
Он имел в виду внедрение программных обновлений для улучшения производительности существующего оборудования. Например, старый электромобиль Hyundai может стать более эффективным благодаря настройке электромоторов и батарейного блока. Точно так же улучшения в области безопасности могут быть достигнуты путем пересмотра датчиков. Конечно, эти обновления будут стоить денег.
BMW получила много критики за то, что установила обогрев сидений за плату. В меньшей степени то же самое касается Mercedes и его более продвинутой системы рулевого управления. Audi также предлагает двухзонный климат-контроль по подписке. В некоторых автомобилях с четырьмя кольцами вам также придется доплатить за помощь с дальним светом и адаптивный круиз-контроль.
Stellantis оценивает, что подписки и функции по запросу станут крупным источником дохода. Автомобильный конгломерат, владеющий не менее чем 14 брендами, предполагает, что к 2026 году он заработает дополнительно $4.3 миллиарда ежегодно. К 2030 году сумма должна достичь $21.5 миллиарда благодаря "предложениям продуктов на основе программного обеспечения".
Однако не все бренды присоединяются к волне подписок в автомобиле и функций по запросу. Дочернее подразделение Renault - бюджетная марка Dacia - насмехалось над BMW и его уже отмененной подпиской на обогрев сидений, предлагая клиентам горячие грелки во время тест-драйва автомобиля. Румынская марка также выступает против принудительной покупки систем передовой помощи водителю. Однако все больше и больше таких технологий становятся обязательными в Европейском союзе.