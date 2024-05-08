Hyundai начнёт предлагать некоторые функции в автомобиле за дополнительную плату

Дополнительная оплата за доступ к оборудованию, уже установленному в транспортном средстве, выглядит нелепо. Несмотря на негатив, Hyundai объявляет о запуске Features-on-Demand (FODs), что является маркетинговым жаргоном для функций с оплатой по использованию.

Этот шаг входит в планы недавно созданного подразделения Hyundai Connected Mobility. Уже в прошлом месяце оно было запущено в Европе и объединило программы подписки на автомобили Mocean и подключенные сервисы Bluelink. Южнокорейский бренд не раскрывает, какие функции могут быть заблокированы, но говорит, что FODs будут способствовать улучшению более старых автомобилей.

Фото: Motor1.com

Маркус Вельц, исполнительный директор Hyundai Connected Mobility, рассказал Autocar, что улучшение более старых автомобилей с новыми функциями станет возможным: "Часто в отрасли можно наблюдать старый сценарий использования, например, обогрев сидений. Это было предложено клиенту с использованием новой технологии, такой как программные обновления. Однако, по моему мнению, преимущество функции по запросу именно в том, чтобы добавлять новые функции в старые автомобили."

Он имел в виду внедрение программных обновлений для улучшения производительности существующего оборудования. Например, старый электромобиль Hyundai может стать более эффективным благодаря настройке электромоторов и батарейного блока. Точно так же улучшения в области безопасности могут быть достигнуты путем пересмотра датчиков. Конечно, эти обновления будут стоить денег.

BMW получила много критики за то, что установила обогрев сидений за плату. В меньшей степени то же самое касается Mercedes и его более продвинутой системы рулевого управления. Audi также предлагает двухзонный климат-контроль по подписке. В некоторых автомобилях с четырьмя кольцами вам также придется доплатить за помощь с дальним светом и адаптивный круиз-контроль.

Stellantis оценивает, что подписки и функции по запросу станут крупным источником дохода. Автомобильный конгломерат, владеющий не менее чем 14 брендами, предполагает, что к 2026 году он заработает дополнительно $4.3 миллиарда ежегодно. К 2030 году сумма должна достичь $21.5 миллиарда благодаря "предложениям продуктов на основе программного обеспечения".

Фото: Motor1.com

Однако не все бренды присоединяются к волне подписок в автомобиле и функций по запросу. Дочернее подразделение Renault - бюджетная марка Dacia - насмехалось над BMW и его уже отмененной подпиской на обогрев сидений, предлагая клиентам горячие грелки во время тест-драйва автомобиля. Румынская марка также выступает против принудительной покупки систем передовой помощи водителю. Однако все больше и больше таких технологий становятся обязательными в Европейском союзе.