Hyundai представил обновленную модель Kona Electric. Машина уже получила стоимость.

Пользователи теперь могут сэкономить 4 тысячи евро на приобретении электрокара Kona Elektro, что эквивалентно почти 424 000 рублей. После обновления автомобиль стал предлагать расширенные возможности для индивидуализации.

Кроме того, пересмотрен и перечень комплектаций. Для Kona Elektro теперь доступны версии Select, Trend, Prime, а также спортивные исполнения N Line и N Line X.

Базовая модель электрокара оснащена 156-сильным двигателем, в то время как верхняя комплектация предлагает мощность в 218 лошадиных сил. Аккумулятор емкостью 65,4 кВт-ч позволяет проехать до 514 км по циклу WLTP. Благодаря функции быстрой зарядки, автомобиль можно зарядить с 10 до 80 процентов всего за 41 минуту.

В салоне новинки можно обнаружить два крупных дисплея диагональю 12,25 дюйма. Установлена система мультимедиа, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto. Также имеется двухзонный климат-контроль и обширный список водительских помощников.

Спортивные модификации N Line и N Line X выделяются некоторыми изменениями в дизайне, которые делают автомобили более дерзкими. Цены на эти модели стартуют от 44 990 евро (4,77 млн рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что новые версии Creta и Elantra входят в пятёрку наиболее доступных моделей Hyundai на российском рынке.