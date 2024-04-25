Hyundai Veloster возрожден в воображаемом рендере на основе Elantra

Текущий модельный ряд Hyundai включает в себя в основном внедорожники, четырехдверные седаны и пятидверные хэтчбеки. Однако, что произойдет, если компания представит преемник снятых с производства Veloster и Tiburon? Этот вопрос решает независимый дизайнер Теофил Чин, который создал обновленную спортивную модель под названием Veloster нового поколения.

В своей работе Чин объединил современный дизайн Hyundai с двухдверным кузовом, черпая вдохновение из недавно обновленного седана Elantra. Он опирался на концепт Audi Sport Quattro 2013 года, который так и не увидел свет, придавая вымышленной модели необычную форму, смешивающую черты компактного купе и спортивного хэтчбека.

Агрессивный стиль, четкие линии и светодиодные фонари Elantra на задней части вымышленного автомобиля удачно сочетаются на его более коротком корпусе, напоминая забытый BMW 3-Series Compact. Hyundai сохраняет тенденцию создания вариаций своих популярных моделей, включая Elantra N, ориентированный на высокую производительность. Кроме того, появление Ioniq 5 N свидетельствует о планах корейского бренда развивать доступные высокотехнологичные электромобили.

Напомним, что оригинальный Hyundai Veloster был представлен в 2011 году как косвенная замена прекращенному производству купе Tiburon. Эта нестандартная модель имела две двери с правой стороны и одну – с левой, что делало ее по сути единственным четырехдверным хэтчбеком на тот момент, за исключением Fiat 500e 3+1.

Во втором поколении Veloster, представленном в 2018 году, автомобиль получил полностью переделанный корпус, сохранив асимметричную конфигурацию и став более стильным. Однако хэтчбек, основанный на i30, не продержался долго из-за недостаточного спроса на рынке. Hyundai прекратила выпуск стандартных версий на некоторых рынках в 2021 году, а флагманский Veloster N был снят с производства после 2022 модельного года.

Более подробно о новинках Hyundai и их разработках, включая наноохлаждающую пленку, читайте на нашем портале.