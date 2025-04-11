Hyundai в РФ защитил дизайн своего нового электрокара: что нас ждет впереди

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9 был представлен осенью прошлого года. Автомобиль получил модификации на шесть и семь посадочных мест, а также одно- и двухмоторные версии.

Базовая версия автомобиля оснащена 214-сильным двигателем. Модели с двумя электромоторами (308 и 428 л.с.) поставляются с полным приводом. Самая мощная версия с полностью заряженным аккумулятором способна проехать до 620 километров без подзарядки.

Дизайн электрического кроссовера Hyundai Ioniq 9 теперь официально запатентован в России. Однако это не означает, что компания планирует предложить эту модель российским покупателям в ближайшее время.

Предполагается, что данный шаг направлен на защиту от возможного плагиата и нелегального копирования дизайна, включая использование его для создания малогабаритных копий автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

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