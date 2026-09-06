Горячий гибрид Hyundai Tucson N возглавит новую захватывающую волну моделей корейского спортивного суббренда.

Hyundai готовит спортивную топовую версию Tucson нового поколения. Внедорожник получит гибридную силовую установку, которая добавит динамики семейной модели.

Tucson N станет одной из ключевых новинок амбициозной программы расширения суббренда N. Автомобиль оснастят рядом современных технологий, чтобы привлечь клиентов, которые сейчас выбирают среднеразмерные премиальные внедорожники и «горячие» хэтчбеки.

Основой проекта станет новая гибридная силовая установка. Она должна существенно повысить производительность Tucson, не ухудшая показатели расхода топлива и выбросов.

Такой подход поможет Hyundai продолжить сокращение выбросов в Европе. Кроме того, гибридизация становится всё более привлекательной для рынков США и Кореи, где снижение выбросов не является столь приоритетной задачей, однако растущие цены на топливо повышают интерес к экономичным технологиям.

Вице-президент Hyundai и руководитель N Management Group Joon Park ранее рассказал Auto Express о планах компании развивать направление не только за счёт BEV и существующих силовых установок с ДВС, заявив: “We’re not limiting ourselves to EVs. We will go further with the ICE-based cars as well; this is not the end of our journey. I cannot tell you exactly – but lighter, more agile, nimble, and exciting. These are the key elements that we are heading to.”