Hyundai Tucson подорожал, но всё ещё на £8 тыс. дешевле, чем VW Tiguan

Hyundai представила обновленную линейку комплектаций для своего популярного кроссовера Tucson. Модель продолжает конкурировать с лидерами британского рынка, такими как Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Компания рассчитывает сохранить интерес к Tucson вплоть до выхода совершенно нового поколения, которое ожидается в течение ближайших лет.

Технические характеристики автомобиля остались без изменений. Покупатели по-прежнему смогут выбрать между бензиновым мотором, гибридной и подключаемой гибридной версиями. Для каждой из них доступны как механическая, так и автоматическая коробки передач, а также передний или полный привод.

Ключевые изменения коснулись именно вариантов исполнения. Вместо прежних комплектаций Advance и Premium теперь предлагаются новые версии под названиями Element и Black Line. Модификация N-Line получила новое имя — N-Line Edition. Флагманские версии N-Line S и Ultimate остались на своих позициях и продолжают возглавлять гамму.

Покупатели смогут выбрать новые версии в бензиновом и гибридном исполнениях сразу после запуска продаж. Оформить заказ на подключаемую гибридную модификацию будет возможно с апреля текущего года. Базовая комплектация Element с шестиступенчатой механикой и 148-сильным турбомотором объемом 1,6 литра стартует с отметки £30,935. Вариант с гибридной силовой установкой мощностью 232 л.с. в той же комплектации оценивается минимум в £34,860. Оба варианта немного подорожали по сравнению с предшественниками.

Комплектация Element по уровню оснащения соответствует бывшей Advance. В список оборудования входят двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto на 12,3-дюймовом сенсорном экране, 17-дюймовые легкосплавные диски, датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида.

Версия Black Edition заметно расширяет оснащение. Здесь установлены 19-дюймовые диски, черные корпуса зеркал и окантовка окон, задние стекла с тонировкой, задние светодиодные фонари, второй 12,3-дюймовый дисплей для водителя, комбинированная отделка салона из ткани и кожи, подогрев передних сидений и руля.

Для любителей спортивного стиля предусмотрена N-Line Edition. Внешне она отличается агрессивными бамперами и окрашенными в цвет кузова расширителями колесных арок. Внутри — оригинальная тканевая обивка, премиальная аудиосистема, трехзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, электропривод двери багажника, проекционный дисплей, матричные светодиодные фары и функция дистанционного складывания задних сидений.

Топовые комплектации N-Line S и Ultimate остались без изменений и предлагают богатое оснащение, включая кожаную отделку салона, панорамную крышу и электроприводы сидений.