Hyundai приняла решение отложить выпуск обновленной версии 7-местной Creta

Как сообщает издание Autocar, запуск семиместной модели "Крета" от Hyundai задерживается. Изначально планировалось представить обновленный Hyundai Alcazar в середине текущего года, однако сроки были перенесены на сентябрь-октябрь.

Это решение было вызвано низким спросом на более крупную модель. В среднем, стандартный кроссовер Hyundai Creta ежемесячно продается в количестве около десяти тысяч машин, в то время как продажи Alcazar составляют лишь порядка 1,5 тысячи единиц. На складах дилеров уже накопилось значительное количество дореформенных кроссоверов, поэтому выход обновленной версии Alcazar пришелся бы не вовремя.

Новый Hyundai Alcazar внешне напоминает обычную Creta: раздельные блоки фар и дневных ходовых огней, безрамочная радиаторная решетка, а также задние фонари, визуально объединенные в один элемент. Среди особенностей новинки - камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также расширенный перечень ассистентов и систем безопасности для водителя.

Двигательный ряд останется без изменений, за исключением того, что на обновленной модели кроссовера 160-сильный бензиновый и 115-сильный дизельный двигатели будут соответствовать экологическому стандарту BS6. Варианты трансмиссии останутся прежними: 6-ступенчатая механическая коробка передач или автоматическая коробка.

Актуальная цена Hyundai Alcazar начинается от 1 677 500 рупий (около 1,85 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее также было объявлено, что в ближайшее время у дилеров в Европе появится супермини Hyundai Casper.