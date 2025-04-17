Hyundai ушел отдыхать и влюбил Palisade XRT Pro 2026 для фанатов бездорожья.

Компания Hyundai представила внедорожную версию кроссовера Palisade 2026 года выпуска под названием XRT Pro. Автомобиль отличается наличием фаркопа, новой радиаторной решеткой и переделанной лицевой частью.

В салоне экстремального кроссовера установлены кресла с обивкой из экокожи, с подогревом и вентиляцией. Также авто оснащено аудиосистемой Bose с 14 динамиками, атмосферной подсветкой, люком с электроприводом и современными водительскими помощниками.

Клиренс XRT Pro составляет 21,4 см (на 2,6 см больше, чем у стандартного Palisade). Углы въезда и съезда увеличились до 20,5° и 22,4° соответственно. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми дисками с внедорожными шинами и полноприводной системой с режимами вождения для различных условий.

Maxимальная буксировочная способность новинки составляет 2,3 тонны. Под капотом XRT Pro установлен 287-сильный 3,5-литровый двигатель, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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