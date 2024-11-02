Hyundai представила новый автомобиль, работающий на водородном топливе, доступный для приобретения

Автомобильный гигант Hyundai анонсировал выпуск своего нового автомобиля, работающего на водородных топливных элементах под названием Initium. Этот автомобиль, представленный пока только в виде концепции, планируется к серийному производству уже в следующем году.

Официальный показ нового водородного концепт-кара Hyundai Initium намечен на автосалоны Лос-Анджелеса и Гуанчжоу в ноябре 2024 года. По заявлению представителей компании, этот автомобиль инкорпорирует 27-летний опыт Hyundai в работе с водородными технологиями и является ярким примером приверженности компании использованию водородной энергии.

Более того, Hyundai Initium представляет собой дебют нового дизайнерского направления от Hyundai, получившего название Art of Steel. Этот автомобиль - футуристический кроссовер со сверкающими 21-дюймовыми колесными дисками, багажником на крыше и оригинальными фарами.

Максимальная мощность двигателя нового Hyundai Initium составляет 203 лошадиные силы, а запас хода достигает более 650 километров. Отмечается, что автомобиль на водородных топливных элементах Initium не выбрасывает вредные вещества в окружающую среду и может использоваться для питания различных бытовых устройств и зарядки портативных гаджетов.

Планируется, что серийное производство Hyundai Initium начнется в первой половине 2025 года. О конечных технических характеристиках и цене на этот автомобиль пока нет точной информации, эти детали предстоит выяснить ближе к дате выпуска.

Ранее Hyundai также презентовала облик своего первого электрического кроссовера с тремя рядами сидений, который войдет в серию Ioniq. Подробнее о данной новинке можно узнать из материала "Автоновости дня".