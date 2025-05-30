Hyundai призывает более 100 тысяч автомобилей в России.

Автоконцерн ООО «Хендэ Мотор СНГ» запускает отзывную кампанию по ряду моделей, реализованных в России в период с 2010 по 2015 годы. Согласно информации, опубликованной на сайте Росстандарта, под отзыв попадают такие модели, как Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и Santa Fe.

Общее количество автомобилей, подлежащих отзыву, составляет 99 256 единиц. Причиной отзыва стало возможное короткое замыкание в модуле HECU (антиблокировочная система), что может повлечь за собой увеличение риска возгорания в моторном отсеке. Для устранения данной проблемы на указанных автомобилях планируется заменить мультипредохранитель.

Владельцы транспортных средств, подпадающих под отзыв, будут уведомлены о необходимости обратиться в официальные сервисные центры для проведения необходимых ремонтных работ. Важно отметить, что все работы по замене мультипредохранителя будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.