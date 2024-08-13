Новый Hyundai Mufasa теперь можно купить в России начиная с 2,8 млн рублей

В России обнаружены продажи нового китайского кроссовера Hyundai Mufasa. Хотя официально данная модель не поставляется в нашу страну, на различных интернет-площадках уже размещено более ста объявлений о продаже, как сообщает издание "Автоновости дня".

Стоимость этого автомобиля начинается от 2 790 000 рублей, учитывая все доступные скидки и специальные предложения. Цена может немного различаться в зависимости от города. В данный момент предложения о покупке Hyundai Mufasa можно найти в различных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Липецк, Махачкала, Новосибирск и других.

Hyundai Mufasa представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной около 4,5 метра. Под капотом у него стоит 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а привод осуществляется на передние колеса.

На российском рынке Hyundai Mufasa комплектуется кожаным салоном, панорамной крышей, светодиодной оптикой и 18-дюймовыми литыми дисками. В автомобиле также присутствуют климат-контроль, круиз-контроль, дисплей с цифровой панелью приборов и система бесключевого доступа.

Презентация Hyundai Mufasa для широкой публики состоялась на автосалоне в Шанхае весной 2023 года, а летом того же года этот кроссовер появился в продаже на китайском рынке, сменив на полках устаревший Hyundai ix35.