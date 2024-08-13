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Hyundai готовит отзыв сотен тысяч кроссоверов. Почему это происходит?

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) начало активное расследование, которое может закончиться крупным отзывом кроссоверов Hyundai Palisade модельных лет 2020—2023.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
13.08.2024, 10:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) начало активное расследование, которое может закончиться крупным отзывом кроссоверов Hyundai Palisade модельных лет 2020—2023. Основной причиной выступает возможная проблема с ремнями безопасности на автомобилях.

По текущим данным, порядка 332 288 машин Hyundai Palisade, произведенных в период с 2020 по 2023 год, могут быть призваны к проведению отзывной кампании из-за случаев непредвиденного отстегивания ремней безопасности. Представители NHTSA получили 37 жалоб от владельцев этих кроссоверов, сообщающих об указанной проблеме.

Перед тем как говорить о глобальном отзыве, необходимо провести тщательное предварительное обследование в рамках NHTSA, далее — техническую экспертизу, и лишь после нахождения фактической проблемы производитель будет вынужден провести отзывную кампанию в случае необходимости.

К слову, ранее Hyundai Palisade уже попадал под отзыв. Тогда было затронуто 4000 данных кроссоверов модельного года 2024. Именно в них были обнаружены дефектные клапанные пружины в 3,8-литровом двигателе V8, что могло привести к их выходу из строя и пробоине в боковой части блока двигателя.

В это же время на отечественный рынок вернулся популярный среди многих автолюбителей «народный» кроссовер от Hyundai. Подробности о модели и ее цене рассказывали журналисты «Автоновостей дня».

Источник

Hyundai (141)

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