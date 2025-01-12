Hyundai Ioniq 5 N DK Edition оснащен огромным задним крылом для уверенности в дрифте

Компания Hyundai объединилась с легендой японских гонок Кейити Цутией, также известным как «Король дрифта», для создания специальной версии Ioniq 5 N.

Ioniq 5 N DK Edition включает в себя комплект 12-дюймовых кованых дисков, которые расширяют колею и снижают вес.

Специальная версия также оснащена более мощными тормозами и новым комплектом занижающих пружин, которые опускают автомобиль на 0,6 дюйма.

Конечно, Hyundai Ioniq 5 N уже готов вызвать у вас улыбку от уха до уха, но кто откажется от большего удовольствия? В рамках Токийского автосалона 2025 года компания Hyundai в сотрудничестве с легендой японского дрифта Кейичи Цутия, также известным как "Король дрифта", создала специальную версию своего спортивного электромобиля.

Hyundai Ioniq 5 N DK Edition / Фото: caranddriver.com

Ioniq 5 N, удачно названный DK Edition, представляет собой версию для дрифта, оснащенную "эксклюзивным пакетом запчастей N performance". 21-дюймовые кованые алюминиевые диски не только увеличивают ширину и сцепление с дорогой, но и снижают вес почти на 24 фунта. Новая шестипоршневая тормозная система, расположенная за колесами, обеспечивает увеличение площади тормозных колодок на 54%, что повышает тормозную способность и долговечность. Кроме того, по данным Hyundai, новый комплект нижних пружин опускает автомобиль на 0,6 дюйма. Эти пружины были спроектированы таким образом, чтобы они идеально сочетались с системой подвески Ioniq 5 N с электронным управлением, обеспечивая плавную и комфортную езду.

Hyundai Ioniq 5 N DK Edition / Фото: caranddriver.com

Далее следует кузов. Начиная с довольно заметного антикрыла из углеродного волокна в задней части автомобиля, под крылом расположен соответствующий карбоновый диффузор. Карбоновые боковые юбки заканчиваются таким же заметным передним сплиттером. В совокупности эти дополнительные детали кузова, как утверждается, увеличивают прижимную силу DK Edition на 205 фунтов при скорости 87 миль в час.

При условии, что двигатель не изменится по сравнению с обычной моделью, мощность DK Edition по-прежнему составит 641 лошадиную силу, как и у стандартного 5N (с активированным усилителем N Grin). Система полного привода может передавать мощность как на передние, так и на задние колеса, в зависимости от выбора водителя. Кроме того, есть специальный режим drift, который, как мы думаем, будет популярен на модели DK.

Hyundai Ioniq 5 N DK Edition / Фото: caranddriver.com

К сожалению, эта специальная версия, похоже, не поступит в Россию. Компания Hyundai объявила, что DK появится в Японии и Корее в 2025 году. Информация о ценах будет опубликована до того, как он поступит в продажу.