Hyundai представил новую модель кроссовера для семейного использования. Появились первые изображения автомобиля.

Автопроизводитель Hyundai готовит к анонсу свежий электрический кроссовер, принадлежащий к линейке Ioniq. Новинка получит название Ioniq 9 и будет трехрядной моделью, совершенно электрической.

Презентация Hyundai Ioniq 9 запланирована на ноябрь. По заявлению компании, кроссовер объединит в себе простор, отличную аэродинамику и стильный дизайн. Данный автомобиль будет ознаменовать старт бренда на рынке больших электрических автомобилей SUV-класса.

«Ioniq 9 призван повернуть сознание владельцев электрокаров, предоставляя обширный и уютный салон благодаря электрической глобальной модульной платформе (E-GMP) от Hyundai Motor Group», — отмечается в пресс-релизе Hyundai.

При работе над Hyundai Ioniq 9 дизайнеры марки вдохновлялись стилем и интерьером яхт, что помогло создать автомобиль, сочетающий в себе уникальное сочетание аэродинамических особенностей и эстетической красоты. Благодаря увеличенной длине колесной базы, все пассажиры, включая тех, кто находится на третьем ряду, будут чувствовать себя комфортно в салоне.

Технические характеристики Hyundai Ioniq 9 пока держатся в секрете, но по тизерам известно, что он будет иметь светодиодную оптику с уникальным дизайном, многоспицевые колеса и скатывающуюся крышу.

Напомним, в конце октября на российский рынок поступил новый доступный кроссовер Hyundai, цена которого ниже, чем у китайских конкурентов. Подробнее об этом сообщал портал «Автоновости дня».