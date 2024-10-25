Hyundai выпустил необычный вариант Kona с офф-роудным стайлингом

Окрашенный в цвет Mirage Green, этот маленький кроссовер превратился в псевдо-внедорожник с шинами Toyo Open Country для всех типов дорог.

Объемистая резина имеет размеры 205/65 R16 и сочетается с матовыми черными дисками, поставляемыми компанией Weds. Для лучшей проходимости по бездорожью Hyundai устанавливает более маленькие диски по сравнению с обычным комплектом модели диаметром 17 дюймов и шинами 215/60 R17. Мы не уверены, было ли это намерением, но новые диски кажутся имитацией дисков bedlock, используемых настоящими вездеходами.

Адаптируясь к основному вопросу, бамперы и пороги делают Mauna Loa похожим на базовую модель 1990-х годов. Хотя у тех машин бамперы были неокрашенными для снижения цены, бамперы Kona покрыты краской, устойчивой к царапинам. Это должно сделать кузовные панели более прочными, когда вы будете вдали от проторенных дорог на своем электрическом Kona. Hyundai называет это "уникальной неровной отделкой" с текстурированным видом, который имеет "приглушенный блеск".

Завершая улучшения снаружи, установлены брызговики на всех четырех колесах, черная резиновая уплотнительная лента, темные значки и стандартные багажные перекладины для дополнительной практичности. Перейдя внутрь, Hyundai устанавливает легко моющиеся коврики и коврик для багажника из резины. Как и кузов, интерьер также в основном зеленый, но с ярко-желтыми акцентами для контрастного эффекта.

Хотя Kona Mauna Loa предназначен для любителей активного отдыха на свежем воздухе, Hyundai настаивал на обивке сидений кожей. Мы полагаем, что ткань была бы более логичным выбором, так как ее легче чистить и она более прочная со временем. Кроме того, клиенты могут приобрести еще несколько аксессуаров, включая складное кресло и карманы для хранения, которые можно прикрепить на спинки передних сидений. Также доступны два грузовых ящика разного размера.

Hyundai выпускает всего 30 единиц Kona Mauna Loa и просит за них 4,95 миллиона иен. По текущему обменному курсу это составляет около 32 500 долларов, что на 2 800 долларов дороже, чем электрический Kona Voyage, на котором он основан. У него большой аккумулятор на 64,8 кВт·ч с запасом хода на 336 миль (541 километр).