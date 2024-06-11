Hyundai представила частичный обзор нового компактного кроссовера. Каким он будет?

Автопроизводитель Hyundai анонсировал свой свежий полностью электрический субкомпактный кроссовер А-класса, получивший название Inster. Первые официальные изображения новинки были опубликованы пресс-службой корейского бренда, демонстрируя силуэт автомобиля.

На представленных фотографиях можно увидеть, что новый Hyundai Inster будет оснащен характерными светодиодными дневными ходовыми огнями и оригинальными задними фарами с пиксельной графикой. Характеристики технического наполнения корейского электромобиля пока остаются под вопросом, но известно, что максимальный запас хода уже был обнародован. По информации от Hyundai, он составляет 355 километров по циклу WLTP.

Официальная премьера нового Hyundai Inster запланирована на Международной выставке мобильности, которая состоится в конце июня в городе Пусане.

В это же время на территорию России был доставлен новый доступный по цене кроссовер Hyundai, предложенный в замен китайским моделям. Подробности о модели и ценообразовании были раскрыты в програме «Автоновости дня».