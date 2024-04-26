Хюлькенберг: Мои амбиции в этом проекте серьезны

В последний день рабочей недели портал Формулы 1 получил важный анонс от команды Sauber – долгосрочный контракт с Нико Хюлкенбергом. Германский пилот опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором прокомментировал переход в другую команду и выразил благодарность Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за предоставленный шанс вернуться в королевский класс автоспорта в 2023 году.

«Впереди меня ждёт крупный проект с амбициозными целями, – написал Нико. – Это будет настоящий вызов, а я с нетерпением жду его. Наши переговоры с Андреасом Зайдлем и Оливером Хоффманном протекали на уровне доверия и показали высокую степень взаимопонимания по поводу общих планов».

В своих словах Хюлкенберг также выразил благодарность всему коллективу Haas, особенно выделив Джина и Гюнтера, за веру в его потенциал полтора года назад и содействие возвращению в чемпионат мира. «В оставшихся 19 гонках сезона я приложу максимум усилий для достижения наилучших результатов», – подчеркнул гонщик.