Хюлькенберг: Нужно увеличить скорость на дистанции

В последней гонке в Бахрейне команды Sauber продолжают испытывать трудности и оставаться без очков уже третий заезд подряд, несмотря на старания Нико Хюлкенберга, который показал хорошую скорость и был близок к топ-10.

Нико Хюлкенберг финишировал на 13-й позиции и отметил, что гонка была сложной. Он признал, что неудачный старт сделал его последним уже на четвертом круге, что затруднило его выступление, особенно учитывая выбор мягких шин на старте.

Пилот Sauber также добавил, что ранний пит-стоп и последующие два длинных этапа не позволили ему нарастить темп и бороться за высокие места.

Он подчеркнул, что трасса выявила некоторые проблемы с болидом, которые необходимо проанализировать. Хюлкенберг отметил, что на быстрых кругах все было в порядке, но для улучшения результатов на дистанции им необходимо приложить больше усилий.

Габриэль Бортолето, финишировавший на 19-й строчке, также поделился своими впечатлениями. Он отметил, что было сложно обгонять, так как приближаясь к другим машинам, сцепление с трассой ухудшалось, что мешало успешным атакам.

Пилот команды Sauber подчеркнул, что необходимо проанализировать все аспекты гонки и найти способы улучшить ситуацию. Он выразил надежду на то, что команда извлечет уроки из сложного уик-энда в Бахрейне и сможет сконцентрироваться на последней гонке серии в Джидде.