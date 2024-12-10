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Хюлькенберг: Жду продолжения с нетерпением

На заключительных испытаниях в Абу-Даби гонщик Нико Хюлкенберг впервые принял участие в испытаниях болида Sauber. В течение дня он тестировал шины, предназначенные для сезона 2025 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.12.2024, 20:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

На заключительных испытаниях в Абу-Даби гонщик Нико Хюлкенберг впервые принял участие в испытаниях болида Sauber. В течение дня он тестировал шины, предназначенные для сезона 2025 года. Также в рамках тестов свои возможности продемонстрировал молодой пилот Габриэль Бортолето, который будет его партнером на гонках.

Нико Хюлкенберг занял четвертое место в итоговой таблице: "Сегодняшний день с коллективом прошел очень продуктивно и радостно. Мы заложили хорошую базу для будущих выступлений, я почувствовал себя на машине довольно уверенно. Ожидаю с нетерпением наступления нового сезона, чтобы начать настоящую работу. Хочу выразить благодарность каждому за теплый прием!"

Габриэль Бортолето показал восемнадцатый результат в общем зачете: "Сегодня для меня был первым опытом работы в качестве основного гонщика - это великолепно. День прошел успешно, я максимально сконцентрировался на освоении машины, познакомился с инженерами, механиками и всеми членами команды.

Болиды Формулы 1 отличаются от машин Формулы 2 значительно большей скоростью, и я с нетерпением жду начала этого нового этапа. Я горжусь тем, что теперь являюсь частью этой команды".

Источник

Нико Хюлкенберг (80)Габриэль Бортолето (5)Sauber (115)

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