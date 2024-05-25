Хюлькенберг: Выступление соответствует возможностям болида

Гонщики Haas F1 расстроены тем, что не смогли пройти в финал квалификации и заработать ценные очки на предстоящей гонке.

Нико Хюлкенберг, занявший 12-е место, отметил, что результат соответствует скорости машины. Он выразил удовлетворение чистым кругом на втором этапе квалификации, но признал, что было сложно добиться большего. "Завтра придется рисковать. Посмотрим, как все сложится после старта", - поделился гонщик.

Кевин Магнуссен, занявший 15-ю позицию, выразил мнение, что скорость машины позволяла бы пройти в финал квалификации. Он отметил свое расстройство по поводу того, что команда не смогла этого достичь. "В Монако, если вы стартуете в первой десятке, то почти гарантированно зарабатываете очки, но мы оказались слишком далеко", - отметил Магнуссен.

Гонщик рассказал, что команда заправила машину на дополнительный круг на случай возможных проблем с трафиком. На первом быстром круге он отыграл более десятой секунды, но пришлось прервать попытку из-за условий на трассе, а на втором круге он застрял в трафике.