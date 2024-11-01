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Хюлькенберг примет участие в тестах в Абу-Даби с командой Sauber.

В следующем году многие команды гоночной Формулы 1 готовятся к изменениям в составе, а первые шаги в этом направлении будут видны уже на декабрьских тестах в Абу-Даби.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2024, 12:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В следующем году многие команды гоночной Формулы 1 готовятся к изменениям в составе, а первые шаги в этом направлении будут видны уже на декабрьских тестах в Абу-Даби.

В ходе этих испытаний, как правило, команды выставляют по два гонщика - одного молодого и одного опытного, чтобы протестировать новые шины. Некоторые команды позволили своим гонщикам, меняющим команду, принять участие в тестах после согласования с предыдущими работодателями.

Например, в Sauber за руль выйдет Нико Хюлкенберг. Пока не определён молодой партнер для тестов, но возможно, это будет Габриэль Бортолето.

Команду Haas на тестах представят Эстебан Окон и Оливер Берман. Последний отвечает критериям "молодого гонщика", поскольку участвовал в "не более двух Гран При".

В Williams в настоящее время идут переговоры с Ferrari о возможности выступления на тестах Карлоса Сайнса. Однако в Ferrari могут отказать, если испанский гонщик имеет другие обязательства, например, рекламные акции, как это было с Льюисом Хэмилтоном, которого Mercedes не отпустила на тесты из-за мероприятия Petronas в Малайзии.

Будущие новички Андреа Кими Антонелли и Джек Дуэн примут участие в тестах в качестве новичков в составах команд Mercedes и Alpine.

Источник

Нико Хюлкенберг (68)Sauber (97)

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