Нико Хюлькенберг заболел и не сможет посетить паддок в четверг.

Команда Haas F1 объявила, что Нико Хюлкенберг не появится в Лосаиле из-за простуды, которая затронула гонщика. На медиа-день в паддоке автодрома немец не явится, сообщили представители коллектива.

В официальном заявлении команды отмечается, что отсутствие Хюлкенберга – это лишь предосторожно мера, принятая до старта уик-энда. «Нико пропустит медиа-день из-за простуды, поэтому сегодня не будет доступен для прессы. Это мера исключительно превентивного характера, на которую приходится пойти перед началом уик-энда», – говорится в заявлении Haas F1.

Напомним, что на гонке в Лас-Вегасе Нико Хюлкенберг добыл важные очки для Haas, финишировав на восьмой позиции. Благодаря этому успеху американская команда опередила Alpine и теперь занимает шестое место в общем зачёте Кубка конструкторов.

Однако преимущество Haas составляет всего одно очко, поэтому после субботнего спринта порядок снова может измениться. Следить за развитием событий и поискать обновления в турнирной таблице стоит будет уже на выходных.