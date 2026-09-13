Хюлкенберг: Обгон во время пит-стопа стал ключевым моментом гонки

Команда Audi пополнила свой счет на Мадринге одним очком благодаря десятому месту Нико Хюлкенберга. За восемь этапов до завершения сезона отставание от Haas в борьбе за седьмую позицию в Кубке конструкторов уменьшилось до четырёх баллов. Габриэль Бортолето стал тринадцатым, повторив свой худший результат в сезоне.

Нико Хюлкенберг (10-й): «Сегодня мы выжали максимум из имеющихся возможностей. Я стартовал на Soft и ранний виртуальный автомобиль безопасности как раз пришёлся на моё окно пит-стопа, а парни отлично сработали, что позволило опередить Эстебана Окона. Вероятно, это был ключевой момент моей гонки, поскольку обеспечил необходимую позицию на трассе.

После оставалось только следить за шинами. Обгонять на этой трассе очень сложно, все ехали примерно в одинаковом темпе, поэтому возможностей добиться большего практически не было.

Мы уже некоторое время находимся во главе плотной средней группы. Надеюсь, вскоре удастся сделать шаг вперёд, так необходимый для дальнейшего прогресса».

Габриэль Бортолето (13-й): «Сегодня мне не повезло с виртуальным автомобилем безопасности, который испортил наши планы. После этого до самого финиша ничего не происходило, поэтому я не мог ничего сделать. Тем более, что вероятность обгона на этой трассе невелика.

В целом, этот уик-энд стал для нас полезным уроком. Этап нельзя назвать лучшим, но он и не был плохим, и мне понравилось пилотировать на этой трассе. В квалификации мы были близки к выходу в финал – таким был наш темп на протяжении всего уик-энда. Впереди неделя, чтобы отдохнуть, а после мы отправимся в Баку».