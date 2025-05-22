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Раскрайте: Необходимо развиваться от сессии к сессии

Нико Хюлкенберг рассказал о своих шансах на заработок очков на Гран При в Монако. В каких гонках пилот заработал очки и почему? Какие секреты успеха он выделяет?
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.05.2025, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Монако гонщик Нико Хюлкенберг, показавший результат только в одной из гонок этого сезона - в Мельбурне, выразил оптимистичное мнение относительно своих шансов на успех.

«В этом году мы более уверенно себя чувствуем на трассах с большим количеством медленных поворотов. В Австралии я добился успеха, в Майами все идет неплохо, также как и в Имоле. В Монако у нас есть возможность заработать очки, но для этого нужно, чтобы все сложилось в нужном направлении», - отметил Нико Хюлкенберг.

«Соперничество на данный момент крайне ожесточенное, даже мелочи могут определить, попадете ли вы в топ-10 или же лишитесь этой возможности. В настоящее время для достижения успеха необходимо извлечь максимум из каждой тренировочной сессии, каждого круга, раскрывая потенциал автомобиля и постоянно прогрессируя на протяжении всего уик-энда», - подчеркнул гонщик.

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