Хюлкенберг: Самое важное – я преодолел всю гонку

В Гран-при Шанхая команда Audi столкнулась с серьёзными трудностями, которые не позволили её пилотам побороться за высокие места.

Нико Хюлкенберг финишировал 11-м, однако из-за технического сбоя на пит-стопе, вызванного поломкой рулевого управления, потерял 16 секунд – это стало причиной того, что немец остался без очков. Несмотря на проблемы, сам гонщик отметил, что доволен тем, что смог доехать до финиша, ведь в Мельбурне этого сделать не удалось.

«В гонке не обошлось без проблем, но главное – я проехал всю дистанцию, чего не удалось сделать в Мельбурне. Мы продолжаем осваивать новые машины – они совсем другие, особенно с точки зрения управления энергией, поэтому сейчас полезен каждый круг. На следующей неделе мы всё проверим, кое-что подправим и будем готовиться к Японии», – заявил Хюлкенберг.

Для Габриэля Бортолето уик-энд сложился ещё менее удачно: техническая неисправность лишила его даже шанса принять участие в гонке. По словам молодого пилота, команда Audi до последнего прилагала усилия вывести его на старт, однако проблему устранить не удалось.

«К сожалению, техническая проблема не позволила мне стартовать, но я благодарен команде за то, что она до последнего пыталась выпустить меня на трассу. Сегодня многие машины не стартовали и не финишировали, у нас был шанс хороший заработать очки. Жаль, что мы его упустили, но такое бывает при новом регламенте», – прокомментировал Бортолето.

Он также отметил, что несмотря на неудачу в Китае, видит положительные стороны в старте сезона. Пилот напомнил о хорошем выступлении в Мельбурне и выделил уверенный темп команды на этапе в Шанхае до момента схода. Сейчас в Audi сосредоточатся на подготовке к следующей гонке в Японии и надеются улучшить эффективность болидов.