Как ралли сделали из первого Ford Focus легенду.

Первоначальная модель Ford Focus стала знаковым автомобилем. Пользуясь признанием критиков и огромными продажами, автомобиль продемонстрировал, что Ford будет определять стандарт для компактных автомобилей в новом тысячелетии. Инженеры Ford уделяли особое внимание динамике управления Focus, и результат был настолько великолепен, что заставил всех остальных улучшить свои модели. Хотите знать, почему Golf Mk5 был намного лучше в управлении, чем Mk4? Дело в этой машине.

Фото: Motor1.com

Но то, что сделало Focus настоящим объектом обожания для энтузиастов, — это ралли. Ford заключил контракт с M-Sport на создание полноприводного монстра с активным дифференциалом для Чемпионата мира по ралли и оплатил участие в нем Колину Макрее и Карлосу Сайнсу. В новом видеоролике для Hagerty очень удачливый Генри Кэтчполу получает возможность покататься на бывшем Focus WRC Сайнса и объясняет, что сделало эту машину такой особенной.

Хотя первое поколение Focus WRC никогда не завоевало титул чемпиона WRC, Макрее выиграл ряд запоминающихся ралли с этой машиной, а Сайнс добавил к этому еще две победы. Макрее покинул WRC после 2003 года, и новый признак Ford, Марко Мартин, одержал еще пять побед на этом автомобиле.

Как и другие автомобили WRC, Focus был техническим чудом, с активным центральным и передним дифференциалами, а также шестиступенчатой последовательной коробкой передач в паре с уникальным коротким рычагом переключения, выходящим из рулевой колонки. Гюнтер Штайнер из F1 также возглавил разработку этого автомобиля.

Focus WRC оказал влияние на дорожную модель Focus RS благодаря работе Ричарда Пэрри-Джонса. Сам являясь валлийцем и поклонником ралли, Пэрри-Джонс заслуживает признание за изменения в продукции Ford в 1990-2000-х годах, и Focus стал его шедевром. Кэтчполу также управляет дорожной моделью Focus RS, и хотя, возможно, это не лучший хэтчбек своего времени, это хорошее напоминание о том, что делал Focus в целом таким особым.

Но машина WRC — это нечто удивительное для вождения. Мощная, легкая и замечательное сочетание аналогового и цифрового.

Как Мустанг в 1960-х годах, первоначальный Focus представляет Ford во всей красе. В Соединенных Штатах Focus никогда не оказался настолько популярным, как в Великобритании и Европе, но энтузиасты понимают ценность этой модели. Жаль, что сегодня так сложно найти Focus SVT.