Как Jeep планирует оставаться актуальным в море подражателей

Более 60 лет Jeep постоянно строил внедорожники с четырьмя дверями и полным приводом. Сегодня мы знаем этот формат как SUV - преобладающий тип автомобилей, продаваемых всеми основными производителями автомобилей в США. Внедорожники идеально подходят для создания электромобилей благодаря простору для аккумуляторов, а компактные электрические двигатели облегчают добавление полного привода к практически любой платформе. Когда все становится SUV, как выделяется оригинальный производитель SUV?

«Многие бренды, которые входят в сегмент UV [утилитарных автомобилей], нацелены на нас», - сказал Билл Пеффер, старший вице-президент и глава Jeep Brand North America, в интервью Motor1 на медийном запуске Wagoneer S в Нью-Йорке. «У нас есть самый продаваемый автомобиль в сегменте D - Grand Cherokee. Мы лидируем в PHEV. Мы владеем сегментом внедорожников с Wrangler. Так что у вас есть конкуренты, пытающиеся снять вас с пьедестала».

Вместе с запуском Wagoneer S Jeep объявил о новых гибридных приводных установках для пикапа Gladiator, Wagoneer и Grand Wagoneer. Компания также отметила гибкость платформы STLA-Large, лежащей в основе полностью электрического Wagoneer S и способной вмещать электрические, гибридные или внутреннего сгорания двигатели.

Фото: Motor1.com

Как пояснил Пеффер, эта гибкость в технологии привода может помочь Jeep оставаться гибким, пока автомобильная индустрия выясняет свое будущее с электромобилями. «Мы существуем 83 года», - сказал Пеффер Motor1. «Наша цель - просуществовать еще 83 года. Мы заслужили немного свободы, чтобы наблюдать и видеть. Если сегодня мы не продаем в одном сегменте, бренд Jeep не исчезает. Для некоторых наших конкурентов, если они не продают определенный тип продукции [...] это может быть сложно. Когда вы покупаете Jeep, вам не нужно это объяснять. Это Jeep. Люди знают, что это значит».

Для главного дизайнера Stellantis Ральфа Джиля, Wagoneer S - ключ к выделению Jeep среди огромного количества SUV. «Это неожиданно изящный Jeep», - сказал он. «Он передает свою эффективность через свое кузов, не являясь явно электрическим. Так что он привлечет людей, которые, возможно, раньше не обращали внимания на наш бренд».

Джил не кажется обеспокоенным тем, что другие внедорожники могут отнять у Jeep часть стиля. «Я видел, как наши конкуренты используют трапециевидные арки колес, чтобы, скажем так, 'джиповать' свои автомобили», - сказал он. «Некоторые из них совсем не способны к бездорожью, но выглядят так, будто способны. Наши все еще разрабатываются теми же людьми, которые делают наши очень агрессивные внедорожные автомобили. Потенциал заложен в каждом Jeep, который мы делаем. Так что мы не беспокоимся о конкуренции».

Следующим трюком для Джиля и его команды будет создание нового типа автомобиля, который другие захотят скопировать. «Мы всегда ищем новые возможности», - сказал он Motor1. «Мы были знамениты этим, изобретая сегменты много лет назад. И многие люди пристрастились к сегментам, которые мы создали в свое время. Это раздражает нас. Так что, конечно, что я делаю? Я говорю моим дизайнерам: давайте найдем новые».