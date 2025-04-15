Главная Новости На сколько экологичны электромобили? Правда об экологическом воздействии и углеродном следе ЭМО.
Новости

На сколько экологичны электромобили? Правда об экологическом воздействии и углеродном следе ЭМО.

Meta-description: Polestar reveals significant reduction in greenhouse gas emissions per electric vehicle sold thanks to meticulous assessment of production processes and sustainable material sourcing.
РедакцияР
Редакция
15.04.2025, 14:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Вопрос о реальном воздействии электромобилей на окружающую среду является предметом ожесточенных дискуссий и переполнен дезинформацией. Поэтому производитель электромобилей Polestar открывает для общественности данные об индивидуальном углеродном следе трех своих моделей: седан Polestar 2 и внедорожники Polestar 3 и Polestar 4.

Опубликовав свой отчет о устойчивом развитии на 2024 год, который был проверен аудиторской фирмой Deloitte AB, Polestar раскрывает эквивалент выбросов углерода при добыче, производстве и доставке каждого автомобиля, а также изучает происхождение некоторых используемых материалов.

Главная новость заключается в том, что с момента начала проверки процессов добычи и производства в 2020 году Polestar снизила выбросы парниковых газов на каждый проданный автомобиль на 24,7 процента. Как это удалось?

Ответственная за устойчивое развитие в Polestar Фредрика Кларен рассказывает, что все началось с тщательной оценки производства первой модели Polestar 2, которая тогда составляла эквивалент 26,1 тонны CO2 в показателе "от края до ворот завода".

"Мы узнали, откуда идут выбросы, и, естественно, большая их часть происходит от производства автомобиля, стали, алюминия и батарей", - сказала она журналу Auto Express.

"Поэтому мы ежегодно работаем над тем, чтобы обеспечить алюминий из экологически чистых плавильных заводов, использовать возобновляемую энергию при производстве батарей, анодов и катодов, и обеспечивать использование возобновляемой энергии на наших заводах. Все это привело к тому, что мы смогли выпустить Polestar 4 с наименьшим в истории углеродным следом".

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация