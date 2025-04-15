На сколько экологичны электромобили? Правда об экологическом воздействии и углеродном следе ЭМО.

Вопрос о реальном воздействии электромобилей на окружающую среду является предметом ожесточенных дискуссий и переполнен дезинформацией. Поэтому производитель электромобилей Polestar открывает для общественности данные об индивидуальном углеродном следе трех своих моделей: седан Polestar 2 и внедорожники Polestar 3 и Polestar 4.

Опубликовав свой отчет о устойчивом развитии на 2024 год, который был проверен аудиторской фирмой Deloitte AB, Polestar раскрывает эквивалент выбросов углерода при добыче, производстве и доставке каждого автомобиля, а также изучает происхождение некоторых используемых материалов.

Главная новость заключается в том, что с момента начала проверки процессов добычи и производства в 2020 году Polestar снизила выбросы парниковых газов на каждый проданный автомобиль на 24,7 процента. Как это удалось?

Ответственная за устойчивое развитие в Polestar Фредрика Кларен рассказывает, что все началось с тщательной оценки производства первой модели Polestar 2, которая тогда составляла эквивалент 26,1 тонны CO2 в показателе "от края до ворот завода".

"Мы узнали, откуда идут выбросы, и, естественно, большая их часть происходит от производства автомобиля, стали, алюминия и батарей", - сказала она журналу Auto Express.

"Поэтому мы ежегодно работаем над тем, чтобы обеспечить алюминий из экологически чистых плавильных заводов, использовать возобновляемую энергию при производстве батарей, анодов и катодов, и обеспечивать использование возобновляемой энергии на наших заводах. Все это привело к тому, что мы смогли выпустить Polestar 4 с наименьшим в истории углеродным следом".