Лучшие автомобили, недорогие, но мощные — список от HotCars

Эксперты HotCars организовали очередной мониторинг авторынка и выбрали лучшие предложения среди относительно дешевых машин с производительными двигателями. Все модели из этого списка стоят не больше 20 тысяч долларов. Если переводить в рубли – это около 1,9 миллиона.

Лучшим «заряженным» автомобилем на вторичке в обозначенном ценовом диапазоне стал культовый Chevrolet Camaro SS. Речь о машине 2015 года с 400-сильным 6,2-литровым мотором V8. На разгон до сотни американский спорткар тратит 4,6 секунды.

Цены на «Камаро» могут сильно отличаться – все зависит от товарного вида машины. Минимальный прайс - 13 000 долларов. И он может вырасти до 37 тысяч.

В нише новых машин не дороже 2 млн рублей самой удачной модель с мощным мотором стал Nissan Versa 2025. Дешевле всего обойдется базовый вариант с 5МКПП. Автомобиль с вариатором будет стоить уже около 20 130 долларов. Оснащается компактный седан 122-сильным 4-цилиндровым двигателем на 1,6 литра.

В актуальное семейство Versa для американского рынка также входят модификации SV и SR за 21 630 и 22 330 долларов соответственно.

Фото: Carsweek.ru

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