Главная Новости Red Bull Racing Хорнер: Насколько странно, что Тото не выставил Риккардо за пределы боксов
Новости

Хорнер: Насколько странно, что Тото не выставил Риккардо за пределы боксов

Руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился мнением о влиянии Даниэля Риккардо на развитие Макса Ферстаппена. В интервью для подкаста F1 Nation Хорнер вспомнил забавный эпизод с участием австралийского гонщика.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.10.2024, 17:12·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился мнением о влиянии Даниэля Риккардо на развитие Макса Ферстаппена. В интервью для подкаста F1 Nation Хорнер вспомнил забавный эпизод с участием австралийского гонщика. Он рассказал, как Риккардо пошёл в боксы Mercedes и начал снимать на видео детали машины, привлекая внимание инженеров Red Bull.

По мнению Хорнера, «Макс на самом деле очень многому научился благодаря Даниэлю. Когда Ферстаппен только присоединился к нашей команде, он был ещё очень молод и наивен. Риккардо смог показать ему, что не всё в этой жизни настолько серьезно, а важно уметь наслаждаться моментом».

«Даниэлю всегда нравилось то, чем он занимался. Он гордился своим статусом гонщика Формулы 1. Даниэль был тем человеком, который не боялся выходить за рамки и делать глупости», - добавил Хорнер.

«Однажды он взял камеру у телеоператора и отправился в боксы Mercedes. Это было действительно невероятно! Я удивлён, что руководитель команды Тото Вольфф не попросил его уйти сразу, как только он начал фиксировать на видео воздуховоды тормозов их гоночного болида, а также всё остальное, что нас интересовало».

«Даниэль - талантливый пилот и музыкант. Он всегда был открыт для новых экспериментов и не боялся выходить за пределы привычного», - заключил Кристиан Хорнер.

Источник

Red Bull Racing (259)Кристиан Хорнер (55)Даниэль Риккардо (77)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация