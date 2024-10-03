Хорнер: Насколько странно, что Тото не выставил Риккардо за пределы боксов

Руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился мнением о влиянии Даниэля Риккардо на развитие Макса Ферстаппена. В интервью для подкаста F1 Nation Хорнер вспомнил забавный эпизод с участием австралийского гонщика. Он рассказал, как Риккардо пошёл в боксы Mercedes и начал снимать на видео детали машины, привлекая внимание инженеров Red Bull.

По мнению Хорнера, «Макс на самом деле очень многому научился благодаря Даниэлю. Когда Ферстаппен только присоединился к нашей команде, он был ещё очень молод и наивен. Риккардо смог показать ему, что не всё в этой жизни настолько серьезно, а важно уметь наслаждаться моментом».

«Даниэлю всегда нравилось то, чем он занимался. Он гордился своим статусом гонщика Формулы 1. Даниэль был тем человеком, который не боялся выходить за рамки и делать глупости», - добавил Хорнер.

«Однажды он взял камеру у телеоператора и отправился в боксы Mercedes. Это было действительно невероятно! Я удивлён, что руководитель команды Тото Вольфф не попросил его уйти сразу, как только он начал фиксировать на видео воздуховоды тормозов их гоночного болида, а также всё остальное, что нас интересовало».

«Даниэль - талантливый пилот и музыкант. Он всегда был открыт для новых экспериментов и не боялся выходить за пределы привычного», - заключил Кристиан Хорнер.