Хорнер: Из каждого негатива возникает что-то позитивное

На пресс-конференции в Баку руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер поделился своим мнением о последних событиях в команде. Он отметил, что Уик-энд в Монце был сложным, но каждый негативный момент становится толчком к поиску позитива. Хорнер подчеркнул, что выявлены ключевые проблемные зоны автомобиля, над которыми теперь предстоит усердно работать.

Руководитель отметил, что все члены команды, начиная от гонщиков, работающих на симуляторе, и заканчивая различными отделами на базе, делают максимум для того, чтобы изменить текущую ситуацию. Он выразил надежду на успешное преодоление сложностей.

По мнению Хорнера, все может быстро измениться. В этом сезоне Макс Ферстаппен одержал победу на семи Гран При, в то время как другие гонщики смогли выиграть не более двух. Проблемы с балансом машины требуют времени на их решение и производство необходимых деталей.

Отставание в личном зачете у Макса Ферстаппена вполне решаемо, учитывая количество оставшихся гонок. Хорнер подчеркнул, что достаточно нескольких неудачных выступлений у Макса и хороших результатов у конкурентов, чтобы картина изменилась.

Ситуация в Кубке конструкторов немного иная, поскольку там идет борьба между тремя командами. Red Bull Racing опережает McLaren всего на восемь очков, но нельзя забывать о Ferrari. Ждать нас в последних восьми гонках сезона настоящее напряжение, на которое мы готовы. Как подчеркнул Хорнер, в данный момент команда Red Bull Racing находится в пике мотивации и напряженной работы.