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Хорнер был награжден званием Командора Британской империи.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер получил звание Командора Британской империи (CBE) за выдающиеся достижения в автоспорте.Торжественная церемония награждения состоялась в среду в Букингемском дворце в Лондоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 18:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер получил звание Командора Британской империи (CBE) за выдающиеся достижения в автоспорте.

Торжественная церемония награждения состоялась в среду в Букингемском дворце в Лондоне. Хорнеру вручил орден король Карл III. В 2013 году руководителя Red Bull Racing наградили званием офицера Британской империи (OBE) - на один уровень ниже Командора.

Кристиан Хорнер - не единственный представитель гоночного мира, удостоенный звания CBE. Такие же награды получили нынешний президент британской федерации автоспорта Дэвид Ричардс и чемпион мира 1964 года Джон Сёртис.

В разные периоды времени Льюис Хэмилтон, Рон Деннис и Фрэнк Уильямс были посвящены в рыцари за свои заслуги в мире автогонок.

Источник

Кристиан Хорнер (69)Red Bull Racing (342)

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