Почему Цунода был предпочтительнее Лоусона: с точки зрения Хорнера

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, почему в качестве напарника для Макса Ферстаппена выбрали Лоусона, а не Цуноду.

Кристиан Хорнер отметил, что конкуренция между Лиамом и Юки была очень острой. По словам Хорнера, Цунода – быстрый гонщик, но Лоусон продемонстрировал немного лучший темп в заездах, где он участвовал, хотя провел всего 11 Гран При.

«Лиам поразил нас своей универсальностью. Он способен справиться с любой сложной ситуацией на треке. Его гоночное мастерство и жесткий менталитет делают его отличным гонщиком», – подчеркнул Хорнер.

Отметим, что Лоусон провел год в DTM, где успешно адаптировался к управлению автомобилем Ferrari GT. Его опыт и умение бороться за позиции на треке сделали его привлекательным выбором для Red Bull Racing.

«Инженеры высоко оценили работу с Лиамом в этом сезоне. У него отличная рабочая этика, и я уверен, что он справится с поставленными задачами», – добавил Хорнер.

Таким образом, Red Bull Racing доволен выбором Лоусона в качестве гонщика команды на предстоящий сезон, оставив Цуноду в запасе, но готового встать на поле боя, если понадобится.