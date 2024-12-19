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Почему Цунода был предпочтительнее Лоусона: с точки зрения Хорнера

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, почему в качестве напарника для Макса Ферстаппена выбрали Лоусона, а не Цуноду. Кристиан Хорнер отметил, что конкуренция между Лиамом и Юки была очень острой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.12.2024, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, почему в качестве напарника для Макса Ферстаппена выбрали Лоусона, а не Цуноду.

Кристиан Хорнер отметил, что конкуренция между Лиамом и Юки была очень острой. По словам Хорнера, Цунода – быстрый гонщик, но Лоусон продемонстрировал немного лучший темп в заездах, где он участвовал, хотя провел всего 11 Гран При.

«Лиам поразил нас своей универсальностью. Он способен справиться с любой сложной ситуацией на треке. Его гоночное мастерство и жесткий менталитет делают его отличным гонщиком», – подчеркнул Хорнер.

Отметим, что Лоусон провел год в DTM, где успешно адаптировался к управлению автомобилем Ferrari GT. Его опыт и умение бороться за позиции на треке сделали его привлекательным выбором для Red Bull Racing.

«Инженеры высоко оценили работу с Лиамом в этом сезоне. У него отличная рабочая этика, и я уверен, что он справится с поставленными задачами», – добавил Хорнер.

Таким образом, Red Bull Racing доволен выбором Лоусона в качестве гонщика команды на предстоящий сезон, оставив Цуноду в запасе, но готового встать на поле боя, если понадобится.

Источник

Red Bull Racing (344)Кристиан Хорнер (71)Юки Цунода (72)Лиам Лоусон (38)

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