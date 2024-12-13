Хорнер: Все варианты перестановок уже рассмотрены

Командный директор Red Bull Racing Кристиан Хорнер дал понять, что в качестве кандидатов на замену гонщику Серхио Пересу рассматриваются Лиам Лоусон и Юки Цунода. Однако окончательное решение будет принято только в период межсезонья. Такова официальная позиция команды.

После успешных выступлений в четырех из первых семи гонок сезона, Перес столкнулся с падением результативности. За оставшиеся 17 гонок он набрал всего 45 очков, что в два раза меньше, чем в начале сезона.

Эта нестабильность привела к тому, что Red Bull Racing упала на третью строчку в общем зачёте конструкторов, хотя гонщик Макс Ферстаппен сумел выиграть несколько заездов и завоевал для команды четвертый титул. Тем не менее, контракт с Пересом был продлен на два года ещё в июне, что вызвало обсуждения о его целесообразности.

Согласно Хорнеру, переговоры с Пересом запланированы на зимний период межсезонья. Вероятно, что в ходе этих переговоров будет обсуждаться вопрос о компенсации в случае разрыва контракта.

Руководитель Red Bull Racing высказал мнение о возможных кандидатах на смену Пересу: "Думаю, Лиам Лоусон продемонстрировал отличные навыки в сложных ситуациях и показал хороший темп. Юки также показал себя с лучшей стороны. Если решится вопрос с Пересом, они будут основными кандидатами на его место".

Хорнер подчеркнул важность проведения переговоров: "Перес внес значительный вклад в успехи команды за последние два года. Мы выиграли Кубок конструкторов в 2022 и 2023 годах благодаря его стараниям. Мы собираемся обсудить, как двигаться дальше".

Хорнер заключил, что необходимо тщательно обдумать все возможные варианты перед переговорами с Пересом. "Важно, чтобы оба наши гонщика продолжали достигать хороших результатов в 2025 году, чтобы мы не уступили нашим конкурентам", - подчеркнул Хорнер.