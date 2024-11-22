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Хорнер: Решение о составе мы можем отложить до Мельбурна

В свежем заявлении в Лас-Вегасе руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что окончательное решение о партнере Макса Ферстаппена на следующий сезон может быть отложено до Гран При Австралии 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.11.2024, 16:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В свежем заявлении в Лас-Вегасе руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что окончательное решение о партнере Макса Ферстаппена на следующий сезон может быть отложено до Гран При Австралии 2025 года. Он отметил, что команда будет следить за выступлениями Серхио Переса на оставшихся трех этапах текущего сезона, так как борьба за Кубок конструкторов продолжается.

«У всех наших гонщиков есть действующие контракты, и мы прекрасно осведомлены о их условиях. Мы вправе отложить окончательное решение до старта в Мельбурне следующего года. Это связано с обязательствами перед нашими пилотами. Однако мы обязательно проанализируем всю имеющуюся информацию к концу года», - пояснил Хорнер.

Касаясь выступлений Серхио Переса, Хорнер отметил: «Серхио - наш гонщик, и мы ждем от него максимальных усилий. Ему пришлось пройти через непростые времена в последние недели и месяцы. Учитывая нашу борьбу в чемпионате конструкторов, нам необходимо, чтобы обе машины приносили результат, что не всегда удавалось в последнее время».

«Именно поэтому мы надеемся, что Серхио продемонстрирует высокий уровень в оставшихся гонках. Без этого нам будет сложно претендовать на победу в Кубке конструкторов», - подытожил руководитель Red Bull Racing.

Источник

Кристиан Хорнер (67)Red Bull Racing (312)

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