Хорнер рассказал, что Марко опасался перехода Хэмилтона в Red Bull

Бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер написал в мемуарах, что в 2012 году Льюис Хэмилтон обсуждал возможный переход из McLaren в команду из Милтон-Кинса. Однако Хельмут Марко выступал против этой идеи, поскольку опасался, что приход гонщика может повлиять на положение Себастьяна Феттеля.

По словам Хорнера, на тайной встрече с Льюисом в доме Эдриана Ньюи неподалёку от Аскота его предположения подтвердились:

«Когда в доме Эдриана Ньюи неподалёку от Аскота была организована тайная встреча с Льюисом, мои догадки подтвердились, – пишет Хорнер. – Он собирался уйти из McLaren, и именно Red Bull была для него предпочтительным вариантом.

«Что нужно, чтобы я присоединился к вам?» – спросил Льюис, когда мы сели за стол.

Хорнер отметил, что переход Льюиса мог сказаться на статусе Себастьяна, которого поддерживал Марко. При этом бывший руководитель Red Bull Racing решил изучить возможный вариант развития событий.

«Приход Льюиса в нашу команду, скорее всего, повлиял бы на положение Себастьяна, протеже Марко, и было очевидно, что Хельмут опасался такого развития событий. Но мне было интересно, и я всё же решил прощупать почву.

Red Bull пришлось бы потратить целое состояние. Несмотря на очевидные маркетинговые выгоды, я не стал всерьёз продвигать эту идею. Но такая сделка с Льюисом наверняка могла заинтересовать кого-то другого».