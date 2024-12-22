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Хаджар привлекает внимание на тестах в Абу-Даби, говорит Хорнер

Кристиан Хорнер оценил талант Айзека Хаджара после тестов в Абу-Даби и предложил контракт с Red Bull Racing на следующий сезон. Гонщик показал высокую скорость и потенциал, несмотря на неудачу в Формуле 2.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.12.2024, 15:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер поделился информацией о работе Айзека Хаджара на тестах в Абу-Даби после окончания сезона. Согласно Хорнеру, выступление Хаджара на трассе сыграло важную роль в принятии решения о продлении контракта с гонщиком на следующий сезон.

«Айзек – ещё один талантливый и быстрый пилот, - отметил Кристиан Хорнер. - На прошлой неделе на тестах в Абу-Даби он продемонстрировал отличную скорость, превзойдя Юки. Это не могло не привлечь наше внимание. У Хаджара есть неоспоримый талант, но ему требуется ещё некоторое время для полного раскрытия своего потенциала. Однако его скорость уже сейчас впечатляет».

По словам Хорнера, Хаджару не повезло в завершающем этапе Формулы 2 из-за проблем с программным обеспечением, что повлияло на его стартовую позицию. Несмотря на это, гонщик оставил хорошее впечатление благодаря своей скорости на трассе. «Очень интересно увидеть, как сложится его дальнейшая карьера», - подытожил Хорнер.

Источник

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