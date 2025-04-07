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Хорнер: Уик-энд Макса был одним из лучших за всю его карьеру

Хорнер радует Ферстаппена: на скорости в Сузуке лидер Red Bull дарит победу, а Цунода — профессионализм. Руководитель команды благодарит Honda и готовится преодолевать сложности в Бахрейне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 09:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Командир Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, отметил победу гонщика Макса Ферстаппена на Гран При Японии, подчеркнув его превосходную работу на треке. Вместе с тем, новичок в команде - Юки Цунода, не заработал очков, однако его профессионализм не остался незамеченным.

Хорнер выразил благодарность партнёрам из Honda за поставку двигателей и поддержку. Он подчеркнул, что Ферстаппен продемонстрировал лучшую работу за весь уик-энд, что подтверждает его статус одного из лучших гонщиков в мире.

Red Bull Racing смогла удержать конкурентов из McLaren, благодаря отличной работе команды и высокой мотивации, которую придает Макс Ферстаппен.

Несмотря на сложный старт, Юки Цунода показывает постепенный прогресс за рулем новой машины. Хорнер выразил уверенность, что результаты молодого гонщика будут только улучшаться с каждой гонкой.

Целью команды остается победа в личном зачете, хотя победа в Кубке конструкторов будет вызовом. Однако Хорнер подчеркнул, что Red Bull Racing не сдается и готова использовать все возможности для достижения поставленных целей.

Руководитель команды признал наличие недостатков у RB21 и обозначил задачу по их устранению. Он также отметил, что предстоящие гонки, начиная с Бахрейна, будут иметь свои трудности, которые необходимо будет преодолеть.

Источник

Кристиан Хорнер (74)Red Bull Racing (360)

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