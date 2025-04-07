Хорнер: Уик-энд Макса был одним из лучших за всю его карьеру

Командир Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, отметил победу гонщика Макса Ферстаппена на Гран При Японии, подчеркнув его превосходную работу на треке. Вместе с тем, новичок в команде - Юки Цунода, не заработал очков, однако его профессионализм не остался незамеченным.

Хорнер выразил благодарность партнёрам из Honda за поставку двигателей и поддержку. Он подчеркнул, что Ферстаппен продемонстрировал лучшую работу за весь уик-энд, что подтверждает его статус одного из лучших гонщиков в мире.

Red Bull Racing смогла удержать конкурентов из McLaren, благодаря отличной работе команды и высокой мотивации, которую придает Макс Ферстаппен.

Несмотря на сложный старт, Юки Цунода показывает постепенный прогресс за рулем новой машины. Хорнер выразил уверенность, что результаты молодого гонщика будут только улучшаться с каждой гонкой.

Целью команды остается победа в личном зачете, хотя победа в Кубке конструкторов будет вызовом. Однако Хорнер подчеркнул, что Red Bull Racing не сдается и готова использовать все возможности для достижения поставленных целей.

Руководитель команды признал наличие недостатков у RB21 и обозначил задачу по их устранению. Он также отметил, что предстоящие гонки, начиная с Бахрейна, будут иметь свои трудности, которые необходимо будет преодолеть.