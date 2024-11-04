Главная Новости Макс Ферстаппен Берни Хорнер: "Макс – один из лучших", - его слова.
Новости

Берни Хорнер: "Макс – один из лучших", - его слова.

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун редко бывает на гоночных этапах в настоящее время, однако на трассе Интерлагос он является постоянным гостем.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.11.2024, 12:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун редко бывает на гоночных этапах в настоящее время, однако на трассе Интерлагос он является постоянным гостем. Перед стартом гонки он заявил в интервью Sky Sport F1, что будет поддерживать 17-го пилота Макса Ферстаппена, а после финиша позвонил ему с поздравлениями…

Глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился: «Нельзя делать обобщения о всем поколении, опираясь только на Макса, но после гонки Берни позвонил мне и сказал: "Я видел всех великих, но Макс - один из лучших, кого я когда-либо видел". Берни старше меня и видел больше. Такая похвала от такого человека имеет особое значение».

Источник

Макс Ферстаппен (146)Кристиан Хорнер (63)Берни Экклстоун (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация