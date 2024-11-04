Берни Хорнер: "Макс – один из лучших", - его слова.

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун редко бывает на гоночных этапах в настоящее время, однако на трассе Интерлагос он является постоянным гостем. Перед стартом гонки он заявил в интервью Sky Sport F1, что будет поддерживать 17-го пилота Макса Ферстаппена, а после финиша позвонил ему с поздравлениями…

Глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился: «Нельзя делать обобщения о всем поколении, опираясь только на Макса, но после гонки Берни позвонил мне и сказал: "Я видел всех великих, но Макс - один из лучших, кого я когда-либо видел". Берни старше меня и видел больше. Такая похвала от такого человека имеет особое значение».