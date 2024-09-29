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Хорхе Мартин не смог завершить спринтерскую гонку Гран-при Индонезии

В субботу состоялась захватывающая спринтерская гонка Гран-при Индонезии в классе мотогонок MotoGP. Из позиции лидера, с поула стартовал опытный Хорхе Мартин, готовый бороться за победу.
А
Антон Звонкий
29.09.2024, 07:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В субботу состоялась захватывающая спринтерская гонка Гран-при Индонезии в классе мотогонок MotoGP. Из позиции лидера, с поула стартовал опытный Хорхе Мартин, готовый бороться за победу.

На первом ряду стартовали также Марко Бедзекки и Пабло Акоста, создавая конкуренцию с самого начала. В то время как Франческо Баньяя оказался на четвертом месте и готов был дать отпор соперникам.

Первый круг принес неожиданные повороты: Мартин выбыл из-за проблем на дистанции, а Баньяя блеснул мастерством, совершив два успешных обгона и выйдя в лидеры. За ним следовал Акоста, а Бедзекки закрывал тройку лидеров.

Великолепный прорыв случился с Марком Маркесом, который смог подняться с 12-й позиции на 4-ю. Позади него шел Энеа Бастьянини. На следующем круге Маркес и Бастьянини опередили Акосту, увеличивая напряженную борьбу на трассе.

На седьмом круге Бедзекки потерял позиции и ушел на четвертое место, открывая шанс Маркесу обойти Баньяя. Однако двукратный чемпион мира демонстрировал выдающиеся навыки и уверенно держал лидерство до финиша, одержав заслуженную победу. Бастьянини опередил Маркеса за два круга до финиша и финишировал на втором месте.

После результатов квалификации казалось, что Мартин уверенно займет лидирующую позицию в общем зачете, в то время как Бастьянини и Маркес будут отстранены от борьбы за титул. Однако после гонки положение в общем зачете стало значительно более напряженным, подарив зрителям волнующие перспективы.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал делился подробностями предыдущей спринтерской гонки в классе мотогонок MotoGP, предвосхищая захватывающие моменты текущего соревнования.

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