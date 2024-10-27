Хорхе Мартин увеличил свое преимущество в общем зачете после спринтерской гонки в Таиланде.

В субботу, 27 октября, прошла захватывающая спринтерская гонка в рамках Гран-при Таиланда. С самого поула стартовал Франческо Баньяя, а рядом с ним на первой строчке расположились Энеа Бастьянини и лидер сезона Хорхе Мартин.

После старта Бастьянини уверенно вышел вперед, а Баньяя занял вторую позицию. Марк Маркес, победитель предыдущего этапа, начал гонку с пятой позиции. По итогам первого круга Бастьянини продолжал лидировать, Маркес продвинулся на третье место, обогнав двух соперников, в то время как Хорхе Мартин отступил на пятое место. Фабио Куартараро, несмотря на сильную квалификацию, резко сдал позиции с шестого на одиннадцатое место.

Бастьянини опередил соперников, создав отрыв в 1 секунду, в то время как Мартин начал активное наступление. Лидер по итогам 4-го круга продвинулся на третью строчку, пройдя Маркеса и Акосту. Баньяя постепенно терял позиции, а на седьмом круге Мартин уверенно опередил его. Франческо смог удержаться за Хорхе, однако обогнать его не смог. Бастьянини же демонстрировал выдающуюся форму, завоевав победу и продолжая борьбу с Маркесом за третье место в общем зачете.

Касаясь борьбы за чемпионский титул, отрыв Мартина от конкурентов увеличился на 2 очка, теперь составляя 22 балла.

Ранее на нашем портале мы рассказывали о квалификации к Гран-при Мексики в Формуле-1, где два гонщика топ-команд не смогли пройти даже во второй сегмент квалификации.