HONGQI в России: продажи в марте 2026 года выросли вдвое

Рост практически вдвое подтверждает уверенное завоевание российского премиум-рынка брендом HONGQI.

Ключевым трендом месяца остаётся высокая доля розничных продаж. В марте 77,2% реализованных автомобилей (628 шт.) пришлось на частных покупателей, что превышает показатель февраля (74%) и свидетельствует о растущем доверии со стороны розничных клиентов и успешной адаптации моделей HONGQI к предпочтениям российской аудитории. Доля корпоративных продаж (fleet) составила 22,8% (185 шт.).

Лидеры продаж: проверенные бестселлеры и новые модели

HONGQI HS3 остаётся безусловным лидером: компактный премиальный кроссовер выбрали 47% всех покупателей бренда в марте. Модель идеально подходит для города и дальних поездок, доступна с передним или полным приводом и турбодвигателями 1.5 л (156 л.с.) или 2.0 л (245 л.с.) соответственно.

HONGQI HS5 New сохраняет вторую позицию, предлагая баланс динамики, комфорта и безопасности. Полноприводный кроссовер с 2-литровым турбодвигателем (245 л.с.) и 8-ступенчатой АКПП остаётся одним из самых сбалансированных предложений в сегменте.

HONGQI H5 – бестселлер корпоративного сегмента – продолжает пользоваться стабильным спросом, занимая третье место.

Впервые в пятёрку лидеров продаж марки вошли флагманский бензиновый кроссовер HONGQI HS7 - 42 автомобиля и флагманский представительский седан HONGQI H9 с результатом в 31 автомобиль. Это убедительно доказывает: российские покупатели всё чаще рассматривают HONGQI не только как массовый премиум, но и как бренд высшего сегмента.

Модельный ряд и перспективы

В настоящее время российским клиентам доступно 8 моделей HONGQI: от компактного кроссовера HS3 до бизнес-минивэна HQ9. Широкая линейка позволяет бренду стабильно присутствовать во всех ценовых нишах и удовлетворять запросы как частных, так и корпоративных клиентов.

«Рост продаж на 95% в марте –лучший старт года за трехлетнюю историю присутствия HONGQI в России. Важно, что доля розничных продаж достигла 77%: частные покупатели всё чаще выбирают HONGQI как основной автомобиль для семьи и повседневного использования. При этом растет спрос на флагманские модели H9 и HS7, что подтверждает растущее доверие российского потребителя к бренду в представительском классе. Мы благодарны нашим клиентам за выбор и продолжим радовать их новыми автомобилями и программами лояльности в 2026 году»,

— комментирует Иван Савельев, исполнительный директор HONGQI в России.