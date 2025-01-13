HONGQI подводит итоги года 2024 года и анонсирует планы на 2025 год

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HONGQI (Хончи, «Красное знамя») в 2024 году более чем удвоил объем продаж по сравнению с 2023 годом, увеличил модельный ряд до 7 автомобилей и расширил дилерскую сеть на 45%. В объеме глобальных продаж марки Россия занимает второе место после КНР с результатом в 7 220 единиц, что на 113% больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 году под маркой HONGQI в мире реализовано 411 777 единиц, результат превышает значения прошлого года на 11%.

Объем продаж в РФ

В 2024 году клиентам передано 7220 автомобилей, что на 113% больше, чем в предыдущем. На долю корпоративных продаж приходится 49% от общего объема продаж.

После своего дебюта в 2023 году автомобили HONGQI завоевали симпатию российских автолюбителей и прочно заняли свою нишу в премиальном сегменте.

Рейтинг популярности HONGQI в РФ

Сегодня модельный ряд HONGQI включает 7 моделей: седаны бизнес и представительского классов – H5 и Н9 (есть удлиненная версия H9+); четыре модели кроссоверов включая флагманский электрический Е-НS9, премиальный полноразмерный HS7, среднеразмерный НS5 и городской кроссовер HS3. Замыкает модельный ряд статусный бизнес-минивэн HQ9.

Итоги HONGQI 2024 vs 2023:

Модель 2024 2023 Динамика, % HONGQI HS5 2875 607 374 HONGQI H5 New 2587 731 254 HONGQI HS3 New 474 0 - HONGQI HS5 New 449 4 - HONGQI H9 418 479 -13 Другие модели 417 1528 - ИТОГО: 7220 3349 113%

На первом месте в рейтинге популярности расположился классический кроссовер HS5, следом идет седан бизнес-класса HONGQI H5, который активно приобретают крупные российские компании для своих корпоративных парков и частные предприниматели для организации услуг бизнес-такси. Далее в топ-5 попали кроссовер HS3 – новинка 2024 года, новый HS5 и представительский седан Н9.

Премьеры 2025 года

2025 году на российский рынок выйдет еще три новинки: лифтбек Н6 со спортивным характером, абсолютно новый кроссовер HS7 и седан класса «люкс» - HONGQI L1.

В первом полугодии, HONGQI представит в России модель, которая выделяется своим спортивным обликом и характером в премиальной линейке бренда - лифтбек Н6. По своим размерам модель относится к бизнес-классу «Е». В этот же период появится новый кроссовер класса SUV-D HS7, который будет доступен с востребованной на российском рынке семиместной компоновкой салона. Обе новинки оснащаются двигателем 2,0-турбо мощностью 245 л.с.

Одной из самых ярких российских премьер станет новейший роскошный седан L1, продажи которого начнутся в середине года. Он будет первым доступным в России представителем люксовой линейки HONGQI, не имеющим прямых конкурентов среди официально представленных моделей на российском рынке. Дизайн роскошного седана, длина которого составляет 5 353 мм, выполнен в стилистике, перекликающейся с моделями, которые HONGQI выпускает лимитированными тиражами для высшего руководства КНР. L1 призван ответить на запросы самых требовательных российских клиентов, выбирающих автомобили сегмента «люкс».

Знаковые события

В 2024 году бренд HONGQI реализовал ряд заметных социальных, культурных и имиджевых проектов и обосновался в качестве официального автомобильного партнера в рамках самых значимых политических и экономических мероприятий в России, таких как Петербургский Международный Экономический Форум, Восточный Экономический Форум во Владивостоке, Форум БРИКС в г. Казань и ряде других. В рамках таких мероприятий для решения транспортных задач и организации перевозки статусных участников и гостей было выделено свыше 600 представительских машин HONGQI.

Примечательно, что изначальной миссией HONGQI являлось обеспечение лидеров КНР автомобилями класса люкс, именно поэтому наивысшие стандарты качества встроены в ДНК марки и на протяжении уже более 65 лет HONGQI сохраняет статус лидера в автомобилестроении в КНР Современные автомобили бренда стали квинтэссенцией высоких технологий и безупречной эстетики. Российская бизнес и политическая элиты оценили особенную эстетику и премиальное качество автомобилей HONGQI, поэтому спрос на бизнес и представительские модели стремительно растет.

Логистика и складские программы

HONGQI оптимизировал логистику автомобилей, благодаря чему на складах достаточно автомобилей всех моделей в наличии, что дает возможность оформить покупку и получить автомобиль за один день.

На сегодняшний момент удовлетворенность дилерской сети по заявкам на комплектующие составляет 95%, что значительно выше средних значений по рынку РФ. Склад запчастей расширил ассортимент до 7000 наименований. В 2024 дилерам было отгружено запчастей на сумму свыше 650 млн рублей во всех регионах присутствия марки и 1,1 млрд рублей составили инвестиции в наполнение центрального склада. Доставка деталей осуществляется в течение суток по Москве, а максимальный срок ожидания составляет 12 дней для отделенных регионов, например, для Дальнего Востока. При этом средний срок ожидания по РФ составляет 2-4 дня. Если требуется дефицитная запасная часть, то предусмотрена авиадоставка напрямую из Китая со средним сроком ожидания 20 календарных дней.

Расширенная поддержка и программа Доброй Воли (GOODWILL)

В 2024 году программа «Помощь на дорогах» от HONGQI расширила географию своего действия, включив в нее Республику Беларусь. Теперь владельцы автомобилей HONGQI и в России, и в Беларуси могут рассчитывать на круглосуточную поддержку 365 дней в году. Программа включает в себя телефонные консультации специалистов, а также выезд мобильной ремонтной бригады для устранения неполадок на месте. В перечень предоставляемых услуг входят: замена колес, запуск двигателя (в том числе и в зимних условиях), подвоз топлива, а также другие виды поддержки. Кроме того, программа предусматривает эвакуацию транспортного средства, предоставление услуг такси, бронирование гостиницы на период ремонта в случае необходимости. Обо всех возможностях программы можно узнать у официального дилера или на официальном сайте HONGQI.

На автомобили HONGQI предоставляется гарантия в течение двух лет или до достижения 100 000 (ста тысяч) километров пробега, в зависимости от того, что произойдет ранее. После окончания основного гарантийного срока марка HONGQI с готовностью приходит на помощь своим клиентам. В рамках Доброй воли HONGQI заявляет о принятии мер по безвозмездному устранению неисправностей в течение трех лет с момента окончания двухлетнего гарантийного срока на автомобиль или по достижению автомобилем пробега в 150 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

Таким образом, после завершения основного гарантийного срока клиенты HONGQI получают дополнительные три года технической поддержки (но не более 150 000 км. пробега) при условии прохождения технического обслуживания у официального дилера.

В отношении тяговой батареи электромобиля компания HONGQI в рамка Доброй воли заявляет поддержку клиентов до достижения электромобилем пробега в 160 000 километров или в течение шести лет с момента окончания двухлетнего гарантийного срока на автомобиль, в зависимости от того, что наступит раньше. Срок действия гарантии исчисляется с даты передачи нового автомобиля первому покупателю.

Приятным бонусом для всех клиентов станет бесплатное прохождение первого технического обслуживания (ТО) у официального дилера.

2025 год и планы

В 2025 году HONGQI намерен укреплять свои позиции в сегментах премиум и люкс и развивать свое присутствие на территории Российской Федерации.

«2025 год обещает быть особенно интересным для сегмента премиальных автомобилей за счет отложенного спроса со стороны владельцев премиальных автомобилей, которые так и не решили вопрос с заменой своего автомобиля на новый. HONGQI предлагает элегантные и высокотехнологичные автомобили премиум класса вкупе с отлаженной сервисной поддержкой по всей территории России, а также хорошо укомплектованный склад запасных частей. Именно совокупность всех этих факторов в итоге станет решающей для большинства «думающих» и требовательных клиентов, а HONGQI приготовил еще больше новинок для российских автолюбителей в 2025 году», - прокомментировал Иван Савельев, исполнительный директор HONGQI RUSSIA.

В 2025 году HONGQI планирует реализовать 12 000 автомобилей и расширить дилерскую сеть до 60 центров в РФ.