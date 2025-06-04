Hongqi представил цены и конфигурации своего нового лифтбека H6.

Компания Hongqi представила новый лифтбек H6, который готовится к выходу на российский автомобильный рынок. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Deluxe за 3 890 000 рублей и Dynamic за 4 090 000 рублей. Пользователи смогут выбрать подходящий им вариант, сообщает официальный источник.

Модель Deluxe сохраняет узнаваемый стиль бренда Hongqi. Автомобиль оснащен массивной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, а акцент делает красная полоса, переходящая на капот. Футуристичная оптика фар выглядит как парящие крылья, придающие автомобилю элегантность.

Автомобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27 благодаря интеллектуальной решетке радиатора с автоматическими ламелями, способными проработать 400 тысяч циклов открытия и закрытия. Фары оснащены системой управления дальним светом и пятью сценариями дневных ходовых огней, что повышает комфорт и безопасность вождения.

В салоне автомобиля используется натуральная кожа с алькантарой и элементами под карбон. Цветовая палитра интерьера включает 253 оттенка, а кресла обладают множеством настроек, включая регулировку в 12 направлениях, подогрев и вентиляцию.

Версия Dynamic дополнена интеллектуальной подвеской, мультимедийным экраном, системой ароматизации и фильтрации воздуха, а также климат-контролем. 8-ступенчатая коробка передач работает в паре с 2-литровым турбодвигателем мощностью 245 л.с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 7 секунд.

Подвеска Hongqi H6 полностью независимая, что обеспечивает комфорт и уверенное управление. Безопасность обеспечивают 9 подушек безопасности, система автоматической парковки и интеллектуальные помощники водителя, включая системы удержания в полосе и предотвращения столкновений.