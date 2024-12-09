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Hongqi раскрыл три новых модели для России

В 2025 году китайская автомобильная марка премиум-класса Hongqi официально представит три новых модели на российском рынке. Эту информацию раскрыли представители компании в пресс-службе производителя.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
09.12.2024, 13:12·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Согласно сообщению, в ближайшем будущем на территорию России будут поставлены кроссовер, лифтбек и седан от Hongqi. Первым в этом списке будет спортивный лифтбек Hongqi H6, который был представлен в Китае еще в 2023 году. Этот автомобиль будет оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Фото: Автоновости Дня

В начале 2025 года на российском рынке появится кроссовер второго поколения Hongqi HS7. Этот автомобиль уже называют альтернативой популярным моделям Toyota Highlander или Mazda CX-9. Hongqi HS7 будет иметь полный привод, семь посадочных мест, а также 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатую гидромеханическую трансмиссию.

Фото: Автоновости Дня

Наконец, в середине года на автомобильном рынке России будет представлен роскошный седан Hongqi L1 длиной 5,3 метра. Покупателям в нашей стране будет доступна модель с одним вариантом комплектации, оснащенную 3,0-литровым двигателем мощностью 380 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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