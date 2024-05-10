У нового гибридного минивэна Honda низкая грузовая платформа впечатляюще низко.

Для многих людей кроссовер стал типичным выбором в качестве семейного автомобиля. Однако не все поддались увлечению внедорожниками, предпочитая добротный старый микроавтобус. В Японии Honda учитывает спрос на микроавтобусы, запустив новый Freed. Он занимает позицию ниже гораздо более крупного Odyssey, который доступен в Соединенных Штатах.

Freed, должно быть, одно из лучших транспортных средств для перевозки грузов. Мы заметили, что он имеет внушительно низкую высоту для погрузки, что облегчает загрузку и разгрузку вещей. Расстояние от пола до нижней части грузового отсека составляет всего 13,1 дюйма, в то время как у Odyssey - 24,75 дюйма. Еще одна причина, почему высота грузового отсека от земли так низкая, - чтобы поместилась рампа для доступа инвалидных колясок.

Рампа представлена на нескольких изображениях, опубликованных Honda Access, дочерним предприятием, предлагающим официальные аксессуары. Это важный атрибут, учитывая стареющее население Японии. По данным Организации Объединенных Наций, Япония имеет самое старое население в мире по доле людей в возрасте 65 лет и старше. Более 1 из 10 человек теперь достигли 80-летнего возраста и старше.

Другие минивэны Honda для внутреннего рынка, такие как N-WGN и Step WGN, также были переделаны для размещения инвалидных колясок. Freed также может быть оснащен передним пассажирским сиденьем, которое поворачивается, чтобы человеку с ограниченными возможностями было легче зайти внутрь.

Новый Freed интересен и по другим причинам, учитывая, что Honda умудрилась уместить шесть сидений, полный привод и гибридную силовую установку в небольшой корпус. С длиной всего 169,6 дюйма он короче Odyssey на 33,6 дюйма. Кроме того, его можно приобрести с пятью сиденьями и конфигурацией переднего привода без гибридной установки.

Стандартная версия Freed Air будет продаваться наряду с Freed Crosstar с элементами кроссовера, такими как пластиковые накладки на кузове. От складного центрального столика до внутреннего багажника на крыше, Freed похож на швейцарский нож среди минивэнов. Это многофункциональный автомобиль компактного размера, что показывает: вам действительно не нужен этот жеребец, жрущий бензин, огромный внедорожник.

Полные технические характеристики будут раскрыты позже в этом году, когда 2024 Honda Freed поступит в продажу в Стране Восходящего Солнца.

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