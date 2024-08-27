Планы Honda по электромобилям остаются прежними

Компания Honda относительно поздно вступила в игру в области электрификации. Только сейчас мы видим на дорогах Prologue и Acura ZDX, обе использующие платформу Ultium от GM. Но даже в условиях уменьшения энтузиазма по поводу электромобилей, новая эксклюзивная платформа для следующего электрического кроссовера Acura и целый ряд продуктов 0 Series означают, что у Honda нет планов замедлять свой электрический прогресс.

"Многие говорят о снижении продаж электромобилей," - сообщил журналистам глобальный исполнительный вице-президент Honda Шиндзи Аояма в ходе круглого стола в Монтерее. "Наша цель ясна, и она основана на нашем стремлении достичь углеродной нейтральности к 2050 году."

Фото: Motor1.com Концепт электрического седана Honda Saloon 2024

"Мы не изменили нашу уверенность в том, что автомобили на батареях являются наиболее эффективным решением в области малой подвижности, такой как мотоциклы или автомобили," - продолжил он. "Мы все еще находимся в начале эпохи электромобилей... Мы уверены, что переход на электротранспорт будет продолжаться стабильно... Поэтому мы сохраняем долгосрочное видение, и ожидаем, что это экосистема будет меняться шаг за шагом."

Для Honda электромобили по-прежнему остаются частью плана. Это происходит в то время, когда другие автопроизводители начали сокращать инвестиции в электромобили. Ford и General Motors переводят больше средств на гибриды с возможностью подзарядки, в то время как компании, такие как Audi и Mercedes-Benz, откладывают свои сроки на несколько лет.

Но это не значит, что Honda делает ставку только на электромобили - по крайней мере, пока что. Казухиро Такизава, генеральный директор American Honda, отметил, что компания будет придерживаться "сбалансированного" подхода к электрификации, и что автомобили с внутренним сгоранием и гибридные автомобили по-прежнему будут входить в будущие планы Honda.

Фото: Motor1.com Концепт электрического седана Honda Saloon 2024

"Мы продолжим инвестировать в силу наших гибридных и автомобилей с внутренним сгоранием," - сказал Такизава, "предлагая нам сбалансированный и гибкий подход к электрификации... Мы придерживаемся уникального, гибкого подхода в нашем центре электромобилей в штате Огайо, где мы начнем первую фазу производства электромобилей в конце следующего года. Это позволит нам лучше производить все наши бензиновые и электрические автомобили на одной линии производства."

Новая платформа 0 Series от Honda, представленная на CES в начале этого года, будет лежать в основе будущих кроссоверов Honda и даже спортивного автомобиля. Acura примет эту платформу для своего электрического кроссовера с высокой производительностью - на основе концепции, представленной в Монтерее - и спортивного автомобиля "NSX-Type", о чем подтвердил сам Аояма в том же интервью. Эта новая электрическая платформа, по заявлению Honda, будет "легкой".

"Мы пытаемся создать сильный бренд электромобилей, а не просто бизнес с электромобилями, чтобы достичь нашей цели - нулевого воздействия на окружающую среду," - отмечает Аояма. "Это наша самая важная миссия, стоящая перед нами сегодня."